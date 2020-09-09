1名居住在高雄的男子，雖然已經高齡80歲仍是老當益壯，在家人外出不在家時，趁機向家裡菲傭伸出淫魔手多次，菲傭因無法再忍受長期遭到男子的性騷擾，因此決定蒐集相關證物後，向這名80歲男子提出告訴，男子被傳喚到案時，還辯駁自己沒有性侵她，只是在幫助她發洩性需求，仍遭到法官打槍證詞過於扯蛋，全案判處男子8年的有期徒刑。

80歲的高雄男子雖然年歲已高仍是老當益壯，某次趁著家人都外出辦事上班時，突然小頭管不住大頭，對自家菲傭伸出淫魔手性侵得逞，然而經過此次事件，男子仍是慾求不滿，又三番兩次持續對菲傭下手，菲傭忍無可忍冷靜在數次遭男子性侵得逞後，將他的體液等蒐證集中，並向法院提出告訴。

這名菲傭被聘用前來男子家中打理家務事，然而因菲傭身材姣好，又正值花樣年花的青春年齡，瞬間讓80歲男子色心大起，多次趁著請求菲傭協助事情時，偷摸菲傭的重要部位處。

男子甚至還會趁著夜深人靜時，赤裸上身偷跑進菲傭房裡對她又抱又摸，在菲傭極力反抗後，男子才悻悻然的離開房間；更誇張的是，男子某日趁著家人都外出時，亂編造藉口要菲傭上樓協助，然而菲傭因考量到男子已對自己多次騷擾的次數，菲傭將手機事先架起藏在樓梯口處錄影，但男子後來因耐心耗盡，轉變為強硬態度，將菲傭直接拽到房內床上硬上得逞。菲傭事後不甘，拿著擦著體液的衛生紙與影片向法院提出告訴。

法院傳喚到案時，男子竟然表示，自己並沒有強迫菲傭與自己進行性關係，自己對她所做的行為，都只是為了幫助她發洩性慾而已。法官則認為，菲傭所提出的影片與沾有男子體液的衛生紙，都已證實並非男子所說的情況，也認為男子所說的證詞不合常理，因此不採信男子的所有證詞，全案將男子以強制猥褻和強制性交罪合併計算後，判定男子需服8年的有期徒刑。

(中時新聞網)