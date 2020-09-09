ThreeBond仰德挑戰賽，今天在台北球場進行最終回合，這個月底要滿21歲的職業選手王偉軒，全場抓下8隻博蒂、吞3個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，以兩回合總計低於標準桿12桿的132桿，再一路領先的情況下贏得職業組冠軍及獎金15萬元；這是王偉軒今年挑戰巡迴賽第3座冠軍，也是職業生涯第4冠。

王偉軒也因為這座冠軍，提前登上今年ThreeBond 挑戰巡迴賽獎金王，獲得台灣福興工業公司提供的年度獎金王獎金30萬台幣，加上昨天第一回合繳出65桿佳績，另外進帳台北球場頒發的2萬元最低桿獎金。

王偉軒指出，今天前9洞推桿沒那麼順手，花了16推，後9洞就很順手，只用了11推，能夠穩住領先主要是鐵桿與短切都發揮水準，創造抓鳥機會，最後並在他認為的關鍵第13、14洞分別以21呎長推救帕，及第3桿切球與6呎推桿救帕，賽後也不忘感謝贊助廠商富邦金控、仰德集團、盧建順老師、林光裕董事長，以及高雄球場與父母給他的栽培。

ThreeBond仰德挑戰賽業餘組冠軍羅友成，年僅12歲。（大會提供）

中華高協推薦的12歲業餘小將羅友成，今天交出76桿，和成年業餘球員呂承學以兩回合同為高於標準桿8桿的152桿，在業餘球員組中並轡領先，依大會規定兩人必須進行延長加洞賽，兩人激戰到延長賽第3洞，羅友成一記15呎推桿成功打下博蒂，擊敗保住標準桿的呂承學，首度贏得自己參加職業賽的業餘組冠軍，也是TB挑戰巡迴賽最年輕的業餘球員，獲得冠軍獎盃與國住公司提供的Srixon Z-Stare五打球。

還在念國一的羅友成是台菲混血，擁有菲律賓與台灣雙重國籍，3歲起由菲律賓籍父親在菲國調教學打高爾夫，球齡已有9年，今年因新冠肺炎疫情一直留在台灣訓練，並進入台北市新興國中就學，今年曾贏得中華高協舉辦的全國春季與秋季業餘錦標賽的男子B組冠軍，不過他菲律賓華僑台灣籍母親數月前過世，令他十分難過，今天父親與姐姐特別來球場為他加油。

(中時 )