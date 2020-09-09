疫後拚經濟，轉型將是重點，新北市府成立「新北市中小企業輔導團」，協助整合中央各部會補助資源，提供專業顧問諮詢輔導、診斷建議，爭取中央相關補助計畫，進而帶動產業發展。

經發局長何怡明表示，上半年受到新冠肺炎的影響，重創全球經濟發展，為了在後疫情時代振興中小企業發展，新北市府推出許多紓困振興方案，經濟部、文化部、科技部等中央各部會亦推出相關輔導、補助計畫，幫助產業迅速復甦。

不過因政府計畫眾多，新北市府為使企業快速找到適合的政府資源，與20位專家學者及業者資深人士，共同成立「新北市中小企業輔導團」，整合各單位專業領域及項目，替企業量身診斷，同時更進一步協助企業送件、審查及結案等行政程序，幫助企業減少時間、精力。

經發局說明，「新北市中小企業輔導團」自5月下旬啟動至今，已提供到場診斷服務58件，協助送件申請中央補助計畫39件，其中有16件已確認審查通過，爭取經費超過2900萬元。不僅成功協助本市企業度過疫情危機，更將危機化為轉機，藉著這波疫情加速產業轉型升級。

新北市府為打造良好經營環境，提供資金、土地、人才、技術、市場及排除投資障礙等全方面的服務，從剛成立的新創公司到知名大企業，從傳統製造到品牌經營，只要是新北業者有任何需求，歡迎隨時洽詢中小企業輔導團專線(02)2698-5866。

(中時 )