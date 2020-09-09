前瞻軌道建設大幅腰斬，彰化縣民關心台中捷運綠線到彰化是否還駛得進彰化？還有其他承諾的軌道建設，會不會又是一場白日夢，彰化縣政府強調示，綠捷到彰化是中央自己宣布，已進入行政院審查，未來用地、工程經費一定要逐步到位，否則對彰化人太不公了。
軌道建設急轉彎，引起彰化人關心，縣府工務處長林漢斌表示，彰化縣內進行中3條軌道建設，其中2條為鐵路局主導，分別是田中彰化高鐵站到台鐵田中站，經費為19億，另條為集集到二水改善，經費為23億元，經費都不大，應該不受政策的影響。
更受關注是捷運綠線到彰化，林漢斌指出，彰化延伸段規劃銜接捷運綠線臺中高鐵站，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，經金馬東路跨越烏溪大橋進入彰化縣境內，止於彰化市鐵路高架化後之金馬站，全長約6.59公里，於彰化縣境內共4.09公里，設置3座車站。計畫總經費277.48億元，「烏日-彰化段」199.79億元，彰化縣政府預計負擔49.23億元，已經納入行政院審核。
彰化縣政府強調，捷運到彰化，目前中央沒有透漏細節，是中央自己宣示要推動、並納入前瞻計畫，其中先期規劃、環評與都更預算只需幾千萬，預計到2025年完成，後續龐大徵收土地與工程費，都得到位，計畫要付諸實踐，否則對彰化人太不公平了！
至於，彰化鐵路高架化，沒有納入前瞻計畫，可行性評估已進入行政院，還沒排定審核議程。
(中時 )
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