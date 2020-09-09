距離日月潭萬人泳渡預定舉辦的9月27日，只有18天！中央疫情指揮中心指揮官陳時中，9日回答媒體詢問時表示，將邀集體育署和南投縣政府會談；南投縣副縣長陳正昇說，因為時間非常緊迫，到底泳渡能不能辦，希望在11日前定案。

日月潭萬人泳渡有2萬多人報名，加上親友及旅客，屆時將有5萬人聚集在日月潭；陳正昇表示，基於防疫考量，縣府在8月27日行文中央疫情指揮中心，請示能不能舉辦泳渡？陳時中則是在媒體詢問時，才勉強說這個案子很有意義，而且指稱公文沒有附防疫計畫書，但是，這段時間，中央也沒有要求補件！

陳正昇說，體育署私下有透過電話了解泳渡辦理情形，對整個泳渡活動瞭若指掌，如果有必要再磋商時，縣府隨時可以補充防疫措施；由於期程緊迫，還有旅宿餐廳預訂、退訂等問題，都要有時間讓業者因應，因此，希望在11日前能夠開會，如果可行就繼續辦理，如果不行，縣府會考量執行面的問題再做定奪。

衛生局長黃昭郎表示，泳渡和其他賽事活動不一樣，從朝霧碼頭下水到伊達邵碼頭上岸，3300公尺的水面上，不僅泳客密集，沒辦法維持社交距離，也無法戴口罩，這是防疫面臨的重大挑戰！防疫只能在陸地實施，將設置管制點，從台21線下車處到轉運站、報到處到下水點及伊達邵上岸處，要求泳客戴口罩。＃日月潭 ＃萬人泳渡 ＃防疫 ＃陳時中

(中時 )