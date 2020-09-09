美光（Micron）旗下的電腦記憶體和儲存方案品牌Crucial宣布，推出其限量版Crucial Ballistix MAX 5100電競記憶體。此最新產品為Crucial Ballistix系列產品的獲獎傳統拓展而來，為消費者提供了一個最佳的選項，速度媲美迄今市面上最快的電競記憶體。

Crucial Ballistix是電競記憶體中結合晶粒級（die level）自訂調校的唯一品牌，締造破世界紀錄的效能。近期有位超頻愛好者用相同的電競記憶體模組達到極快速度6,666MT／s，是DDR4模組有史以來最快的速度，而這項創紀錄的頻率和CPU-Z驗證的螢幕截圖已經公佈在HWBOT。

如同美光於企業及個人運算領先的產品和解決方案，Crucial電競記憶體是根據需求量身打造、唯一垂直整合的電競記憶體：從設計、編程和製造，皆在美光內部完成。此特色讓競爭對手望塵莫及，使新的5100MT／s模組能為重度遊戲玩家提供超越想像的速度，並帶給超頻愛好者最佳的體驗。

美光消費產品事業群副總裁暨總經理Teresa Kelley表示：「我們最領先業界推出DDR4，亦首創搭載LED的電競記憶體，現在我們透過最新的Crucial Ballistix記憶體實現更高的幀率和更好的系統效能，給予遊戲玩家更流暢的遊戲體驗。此最新的記憶體速度再次證明我們團隊的專業，帶來世界一流、創新高效能的電競產品。」

(工商 )