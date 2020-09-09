特力（2908）集團9日公佈8月合併營收35.1億元，較去年同期增長7.8%。其中貿易事業受惠大客戶需求續增，8月營收達20億元、年增14.4%，台灣零售事業則在三倍券帶動下，營收達14.2億元、年增8.1%。

綜觀營收結構，八月貿易營收占整體營收比重57%，零售營收占整體營收比重41%。特力分析，受惠宅經濟發揮，貿易事業體八月成長動能來自於北美大客戶需求量增加，累計一至八月營收為149.2億元，較去年同期成長11.6%，單月及累計營收均呈現雙位數成長，顯示出貨動能表現依舊暢旺；接下來隨著世界各國新冠防疫封鎖措施的影響退潮及第四季歐美國家即將進入零售旺季，歐美零售商將加強備貨力道予以因應，在雙重受惠下，接下來貿易出貨動能，可望穩定持續成長。

而台灣零售事業體八月業績則受惠於振興三倍券方案及活動檔期推出，刺激出買氣，較去同期增加8.1%。特力強調，新冠疫情後，民眾生活方式改變，提升居家生活品質成為生活新常態，無論是在實體及線上通路銷售成長動能均有明顯提升。從四月以來，連續五個月的營收均呈正成長，顯示台灣零售業銷售力道將持續表現強勁。

接下來台灣零售除了持續創造通路商品差異化之外，亦強化服務內容包括居家裝潢、修繕、清潔等服務，積極衝刺新的營收成長動能。

(工商 )