近期國際油價經過長時間於40美元/桶附近震盪盤整後，因沙烏地阿拉伯連續兩個月調降原油出口基準價而一舉向下跌破40美元大關，法人建議，在4月份經歷史無前例的負油價事件後，無論是交易原油期貨或是交易原油ETF，需更加謹慎，因油價最低可能為負值，切勿以越跌越買，攤平成本的概念操作，需善設停損停利點。

供給方面，法人分析，OPEC+減產協議目前減產770萬桶，即使加上要求先前減產未達標的產油國增加減產40萬，整體減產規模810萬桶，但自2021年1月起減產幅度將降至550萬桶。且美國頁岩油開採商近期因擔憂若拜登擊敗川普當選美國總統，可能會暫緩發放開採執照，因此在近期申請開採執照的案件大幅增加。俄羅斯方面自五月起補助新油井開發後封存，待OPEC+減產協議過後，將會快速投入開採，以期快速收復原油市場市佔率。因此雖然表面上仍處於減產協議期間，但各產油國潛在增產能量正蓄勢待發。

需求方面，近期歐洲及印度的疫情似有快速上升的態勢，尤其印度確診病例已超越巴西，成為僅次於美國的最大染疫國，加上冬季疫情可能出現增溫現象，勢必影響原油需求。在原油價格暴跌與疫情蔓延之際，中國煉油廠趁勢囤積進口廉價原油，進口量於6月份達到創紀錄的平均每日1299萬桶，之後逐月下降，因庫存量高，短線進口需求大減。加上9月中至12月中為傳統原油需求淡季，需求可能呈現下滑。

綜合供需面的影響，法人表示，在原油傳統淡季期間，交易原油期貨或原油ETF，宜特別謹慎，且目前原油期貨槓桿倍數仍偏低，需留意行情波動風險，並留意相關ETF折溢價資訊，避免追買過高溢價的風險。

(工商 )