白冰冰擔任高雄市觀光大使時，自掏腰包50萬拍攝「來去高雄」MV，賣力行銷高雄。(本報系資料照)。

總統府發言人丁允恭被爆一次劈腿4女請辭，他擔任行政院副發言人期間，曾酸韓市府請白冰冰當高雄市觀光大使的質感。有粉專表示，寧可選前高雄市長韓國瑜和白冰冰的質感，起碼擁有民進黨沒有的道德與禮義廉恥。

臉書粉專「鷹之眼」貼文表示，還記得當年，高雄市府團隊找了白冰冰當城市代言人，還是行政院副發言人的丁允恭在臉書上說：「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」對照今天丁允恭渣男中的渣男行徑，不禁讓人省思，什麼叫質感？

鷹之眼表示，白冰冰的質感頂多只能說「鄉土味」重，民進黨卻是表裡不一的「髒東西」，很多年輕人很愛講什麼性開放，但性開放也該有個尺度與界線好嗎？

鷹之眼指出，民進黨的質感，就是新聞局長室內逞獸慾，還有大港開唱罵罵「大港你贏了」，那「我當然選韓國瑜跟白冰冰的質感」，起碼只是老了點、舊了點，而且還擁有民進黨沒有的道德與禮義廉恥。最後，最愛舉著女權大旗，攻擊非民進黨同路人的那些女權主義者，怎麼都還沒看她們發出一點正義之聲？

(中時新聞網)