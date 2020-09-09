宜蘭市在今年5月贈送給藥局象徵鎮煞、避邪的石敢當文創公仔，並提供給民眾抽獎，由於廣受好評，市公所今天（9日）發布「石敢當2.0」文創公仔，200個公仔將透過有獎徵答抽獎活動送給鄉親。

宜蘭市公所指出，以前有學者調查，宜蘭縣所存的石敢當數量達80座，當中宜蘭市就有23座，此次製作的石敢當2.0，形象取自宜蘭市聖後街158巷內的石敢當，形狀呈長方形，石碑上的獅頭浮雕，嘴中啣劍，石碑書有「石敢當」3字。

東門里里長李茂庚說，聖後街158巷內的石敢當估計歷史超過百年，會有這座石敢當，主要是早期該地容易淹水，地方設置石敢當祈求平安，隨時代變遷，城市樣貌與以往不同，但這座石敢當依舊屹立在原處，「居民連蓋房子都不敢動。」

市長江聰淵表示，疫情期間送第一版的石敢當給藥局時，受到大家的歡迎，因此推出第二版的石敢當，雖然與第一版剛好湊成一對，但因數量稀少，要收集兩個版本並不容易。

市公所表示，有獎徵答題目在市長江聰淵臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／Yilan.Chiang）公布，答對民眾有機會獲得公仔。

(中時 )