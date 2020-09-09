長榮集團官司不斷，張榮發的二子張國明及三子張國政提告，請求法院宣告張榮發基金會董事長鍾德美的董事指派行為無效，台灣高等法院維持一審判決，認定張國明及張國政的主張沒有理由，駁回請求。可上訴。

張國明等人提告指控鍾德美擔任基金會第8屆董事長期間，未經董事會決議，在去年指派第三人為董事行為，違反基金會捐助章程，他們是基金會第8屆董事，屬利害關係人，請求法院宣告鍾德美的董事指派行為無效。

高院審理後認為，基金會的財產之一般保管、不更易財產種類、數量、權利範圍等財產權能之行使，或動支基金孳息執行捐助章程所定各項業務所需經費等非重要事項，未規定應由董事會決議行之。

合議庭表示，鍾德美雖未經董事會決議，指派第三人為董事行為，但既非動用捐助財產，亦未涉及不動產之處分、設定負擔或變更用途等事項，且僅對長榮國際公司發生股東會決議之法律上效果。

高院認為，這樣的行為未變更、增減系爭基金會所持有長榮國際公司股份之型態、數量，非屬財產管理行為及其他有關事務之處理事項，無庸經董事會決議行之，張國明、張國政的主張無理由，判決駁回。

(中時 )