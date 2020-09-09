國民黨國際事務部下午在推特發文「丁丁是個人才」，嘲諷丁允恭性醜聞。（摘自國民黨推特）

黃福其／台北報導

總統府發言人丁允恭爆發性醜聞下台，國民黨國際事務部下午在推特發文，以網路用語「丁丁是個人才」，並連結監察院長陳菊前年高雄市長任內頒三等功績獎章給丁允恭，感性大讚丁是「同甘共苦10年的浪漫文青」新聞連結，大酸丁允恭及陳菊。國際部主任李大中說，此則推文應會有不少國際追蹤者看到。

國民黨的推特使用中文、英文、日文及印度文等四種語言。國際部副主任何志勇說，「丁丁是個人才」是網路戲謔語，很難翻成另三國文字，否則就一併推文，讓使用中文以外的追蹤者也會心一笑。

據維基百科解釋，「丁丁是個人才是台灣的網路用語，起源於一張使用了英國廣播公司兒童節目《天線寶寶 》中的丁丁（Tinky Winky）及 PS2 遊戲《真·三國無雙4》的網路惡搞合成圖片。圖中丁丁的實際評價是『腦殘』（『笨蛋』的流行代用語），但水鏡先生卻說『丁丁是個人才』，強烈的反諷引人發噱。」

國民黨這則推文連結陳菊2018年4月17日高雄市長任內，在市政會議頒三等功績獎章給丁允恭，形容丁允恭曾得過許多文學獎、屬於有才氣的浪漫文青，因緣際會加入市府團隊，她很感謝丁允恭與團隊同甘共苦10年。

何志勇說，「丁丁是個人才」在駐日代表謝長廷2007參選總統時，也曾被廣為引用，這次丁允恭爆發性醜聞，恰巧符合這個哏，就拿來運用。

(中時 )