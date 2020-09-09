預估捷運綠線通車後，烏日區自強路與中華路口會是第一個交通隱憂處，中市議員陳世凱9日邀集相關人員，商討對策。（黃國峰攝）

台中市捷運綠線即將於年底通車，其中烏日九德站預期每日會有1800名的學生進出，而離出入口最近的中華路與自強街口卻無交通號誌、斑馬線，恐導致學生在通行上之危險，9日中市議員陳世凱會同相關單位會勘，交通局表示，將研究現有狀況妥善規畫。

捷運綠線烏日九德站鄰近明道中學，預估通車初期會有800名學生利用捷運通勤，並於下車後走自強街至學校，其中第一個路口中華路是2萬名九德里民主要聯絡道，陳世凱表示，此處原本只是小路口，沒有交通號誌及斑馬線，通車後勢必成為交通瓶頸，要求市府在捷運通車前將整附近交通進行完善規劃，而不光是九德站，其他捷運站也會遇到同樣問題，市府應見微知著，研擬改善方案，預先解決捷運通車後的交通問題。

明道中學總務主任陳坤鎮表示，明道學生也針對捷運九德站啟用後，通學必經路徑進行專案調查，發現捷運通車後，預估原搭乘20班校車的文心路沿線學生，將會轉搭捷運，估計有800人，如再加上原由家長接送的學生、綠線沿線更遠處的學生及烏日里民生活圈，至少可達1500人，因此希望市府能在九德站至校門間規劃通學廊道，並設置交通號誌、斑馬線等。

九德里長陳美香表示，這邊里民習慣將車輛停在自家門口，設立通學廊道，勢必壓縮停車空間，恐會造成反彈，交通局應有完整規劃，即早讓里民了解利或弊，取得共識後再來施作；交通局則表示，將參考明道學生報告，研究現有狀況，好好與居民溝通，希望創造共贏高面。烏日分局表示，通車後於自強街口、中華路口將加派義交，以確保行的安全。

(中時 )