今年苗栗縣客家歌手演唱會將於27日及10月3日晚間登場，邀請華麗歌手陣容，打造精彩的客家音樂饗宴，藉由音樂讓民眾認識客家文化及學習客語。9日苗栗縣長徐耀昌等人為演唱會揭開序幕，並提醒民眾配合現場各項防疫措施。

苗栗縣政府透過音樂讓民眾認識客家文化及學習客語，今年已連續第3年舉辦的苗栗縣客家歌手演唱會，27日及10月3日晚間將分別在文化觀光局中正堂、苗北藝文中心登場，以「苗栗客音響滿天」為主題，邀請林展逸、謝其國、賴仁政、李秋霞、湯運煥、快樂音符樂團等老中青歌手輪番上陣演唱精彩的傳統客家山歌、流行創作歌曲等，傳唱客家好聲音，觀迎大家踴躍參與精彩的客家音樂饗宴。

徐耀昌表示，苗栗縣客家歌手演唱會深獲好評，今年有老中青歌手演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲，演唱會精彩可期，並提醒民眾，為配合防疫措施，現場將採取實名制、量測體溫、戴口罩及手部消毒後才能進入會場。

縣府文化觀光局長林彥甫說明，15日上午9時分別在文化觀光局服務台、苗北藝文中心服務台開放民眾索取入場券，民眾只要憑7、8月或9、10月未兌獎且在苗栗縣消費發票1張，可兌換1張入場券，每人限索4張。

林彥甫指出，27日晚上7時中正堂場由劉露華、傅秋英聯合主持，邀請議長鍾東錦、金曲歌后王鳳珠、徐佩儀、賴仁政、林思伶、快樂音符樂團＆黃羽彤＆趙德武、徐世慧、黃心慧＆黃莉樺、林展逸、莊長明、郭國安、楊咩咩、吳如意、廖秋玲、張香菊等演出。10月3日苗北場由DJ-YIN ＆ 黃美芳聯合主持，邀請陳冠瑀、快樂音符樂團黃羽彤＆趙德武＆陳姿妤、謝其國、李秋霞、楊咩咩、廖秋玲＆張香菊、金曲歌手湯運煥(東東)、林展逸等為大家獻唱。

(中時 )