現代許多人都會在網路上購物，但收到貨後，卻常常出現實體與照片不同的窘境。一名男網友就分享，過去曾在網路上買了一雙鞋子，到貨後卻發現，鞋子竟然大的離譜，讓他笑稱，「是要我當麥當勞叔叔嗎」？

男網友在臉書社團《爆笑2公社》貼出一張照片，他說，「之前在網路上買鞋子，賣家說我可以穿，沒想到寄來的鞋子卻跟船一樣大」，男網友忍不住開玩笑地說，「是要叫我划船還是當麥當勞叔叔」，他還提到，自己因為此事被好朋友笑了好幾天。

網友收到的鞋子尺寸大的誇張。（摘自臉書《爆笑2公社》）

照片中可見，這名男網友將收到的鞋子擺在腳掌一旁比較，他透露，腳的尺寸是28公分，但鞋子竟足足大了腳掌1.5倍，長達42公分，明顯不是一般人能穿的尺寸。然而，原PO並沒有將鞋子拿去退，他表示，因為很少看過這麼大的鞋子，「用料比較多也算賺到了」。

底下網友看到照片後反應熱烈，短短三天就吸引了近7000人按讚，更有超過700人在留言，「說真的要買到這麼大的還不容易耶」、「他沒騙你，是可以穿啊」、「划龍舟概念」、「心態真好，這鞋子也是可遇不可求」。

(中時新聞網)