象鼻國小在108年度全國總統盃射箭錦標賽中勇奪金牌，苗栗縣長徐耀昌頒獎肯定，期許優秀的運動選手再接再厲。（何冠嫻攝）

苗栗縣體育學子在各項全國性體育賽會表現優異，下半年度在網球、田徑、柔道、角力、躲避球、國術、射箭、溜冰、獨輪車、民俗體育競賽等，共獲27金21銀22銅佳績。苗栗縣長徐耀昌9日頒獎表揚優選手與推動體育有功人員，期許選手持續精進，未來在創亮眼成績。

9日徐耀昌與縣府教育處長邱廷岳頒獎表揚17位推動體育有功人員，分別為縣立大同高中教練葉俊國、后庄國小教師鍾裕發、竹南國小教師祁譓智、葉家韋、竹南國中教師蕭賜斌、照南國小主任陳冠銘、教練鍾政宏、僑育國小教師陳專業、山腳國小教師郭燕霖、縣立福興武術國中小教師盧令陳魯木、教練郝娟娟、主任李鈺櫻、苗栗縣慢速壘球協會張建喜、苗栗縣體育會巫雨庭、吳芬芳、陳旭昇、羅春文。

另，照南國小、致民國中、苑裡高中、新興國小、文華國小、梅園國小、六合國小、仁德醫專、竹南國中、客庄國小、象鼻國小、福興武術國中小、僑育國小、客庄國小也在客向全國賽事中屢獲佳績，為苗栗爭光。

其中，象鼻國小戮力推展射箭，學生楊于芳在108年度全國總統盃射箭錦標賽勇奪金牌，教練陳冠亦表示，傳統弓箭講求文化傳承，但現代反曲弓注重準度，他認為，技術與成績為其次，教育學生的道德規範、尊師重道、學習態度與生活作息的穩定才是首要，並希望能朝團體賽冠軍邁進，並取得美國邀請賽資格，讓孩子們也能藉此到國外增廣見聞。

徐耀昌對獲獎選手苦練有成表達肯定，他表示，選手們亮麗的成績是所有苗栗鄉親的榮耀，並期勉突破自我、持續精進，再創佳績，並感謝各校校長、教練用心培訓選手，讓苗栗子弟能在體壇上嶄露頭角。

(中時 )