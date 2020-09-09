琉球區漁會108年度考核被評乙等，漁會認為不公，監察院8日去函琉球區漁會，要求說明不公之理由及事證。（潘建志攝）

琉球區漁會108年度考核被評乙等，漁會認為不公，監察院8日去函琉球區漁會，要求說明不公之理由及事證。（琉球區漁會提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣政府日前公布各漁會108年度考核成績，被評乙等的琉球區漁會，幹部質疑因可能因為「政治顏色不對」而影響考評，甚為不公。監察院8日去函琉球區漁會，要求說明不公之理由及事證，總幹事蔡寶興笑說，「監察院何時這麼積極了？」

琉球區漁會曾在104年度曾被縣府考核乙等，申請複評後改為甲等，4年後再次被評為乙。漁會幹部認為信用部存放比、逾放比符合標準，在全國25個漁會排名前3名，推廣股配合辦理各項業務常獲獎，漁產品行銷成績也很亮眼，認為是被打壓。

漁會幹部表示，蔡寶興被認為是鐵桿藍，與前高雄市副市長李四川有姻親關係，在綠色執政的屏東縣，常因大砲性格，常批評時政得罪不少人，像縣府規畫在白砂漁港興建浮動碼頭，引發漁民不滿多次圍港抗議，就被解讀為漁會發起的「政治動作」。

漁會原本與律師討論要行文監察院，請求調查考核是否有人為操作，是否公正客觀，沒想到還未行文，監察院就主動來函，要求漁會認為考評乙等不公1案，針對質疑不公的理由及事證提出說明。

蔡寶興笑說，「沒想到監察院這麼積極，都還未行文就已主動來函要調查。」漁會也準備了考評申復書回函，函中針對漁會執行講習、漁村社區培育、食魚教育課程等推廣活動，及青年漁民輔導、漁產促銷活動、漁村公益活動等回覆，他說「向監察院陳情至少讓屏東縣政府在複評慎重處理，以後考評時也能公平公開。」

(中時 )