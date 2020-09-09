台東縣政府規畫在知本溼地開發全台最大規模光電廠，由於即將進行用地變更審查，荒野保護協會台東分會發動拒絕光電緊急連署；台東縣政府9日表示，該光電案保留溼地未開發，環保署等中央單位也會嚴格把關。

台東縣政府規畫在知本濕地開發大型光電廠，設置226公頃太陽光電專區，其中161公頃為光電區，引發環團強烈反對，認為不當選址，破壞當地河口生態系。

環團表示，由於分區與用地變更審查即將來臨，一旦通過，幾乎無法回頭，因此發動緊急連署，要透過公民參與拒拒絕該開發案，目前連署人數約7000人，希望在10月達到連署1萬人。

對此，台東縣政府發布聲明指出，縣府於畫設光電專區時，已將原基地面積226公頃縮減為161公頃，並保留包含整個泥沼地及水域空間的65公頃，列為不得開發光電之範圍，亦要求開發商必須兼顧環保情形下規畫及生態監測。

此外，該案已進入中央相關部會審查，環境保護及溼地等各界關注的議題，環保署及內政部營建署會嚴格把關。

縣府強調，該案土地閒置逾30年，遭人隨意棄置廢棄物，為了活化閒置的公有土地，減少管理成本，杜絕當地廢棄物棄置亂象，經可行性評估後，決定於當地設置太陽能光電專區，以創造知本地區土地利用價值及友善環境。

(中時 )