文學巨人白先勇表示，從無限的舞台尋找「完美」。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

舞蹈大師林麗珍邀請觀眾舞動身體，釋放自我。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

歌劇巨人曾道雄表示，「青春」就是創作的泉源。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院每年重頭戲「NTT遇見巨人」系列節目大師雲集，今年首度推出「明星見面會」，結重量級藝術大師白先勇、曾道雄及林麗珍3人與民眾分享創作歷程。歌劇院藝術總監邱瑗9日表示，今年巨人系列節目主推Being、Soul及Core三大主軸，3名大師見證藝術家創建，引領觀眾直探創作核心。

台中國家歌劇院2020年「NTT遇見巨人」系列節目，將自9月26日起登場，8日在小劇場舉辦「明星見面會」，邀請重量級大師白先勇、曾道雄及林麗珍與民眾面對面「暢聊」，他們各自的《孽子》、法雅歌劇《迷靈之戀／短促的人生》及《花神祭》等創作將在「巨人」系列演出，先與觀眾分享藝術家滋養創作養分來源及追求藝術歷程等體悟。

有「台灣歌劇教父」美譽的81歲曾道雄指出，當他看著歌手忘情地用西班牙語演唱，那樣子「像極了愛情」，他鼓勵現場觀眾「去戀愛吧！」，這樣動力讓他永遠青春，也是持續創作的養分。曾道雄說，歌劇從編舞、服裝設計、燈光都要給觀眾在全方位的感官滋養，讓他們進劇場享受彼此共鳴所產生的感動。

2020年是作家白先勇的經典小說《孽子》發表40週年，也是《孽子》舞台劇經典重返年。白先勇分享表示，寫小說只能靠自己，但做戲劇卻是需要團隊合作，把小說以不同媒介形式呈現。他說：「表演藝術讓人振奮的，是在劇場裡看戲彷彿到了另外一個世界，無限的想像都在這裡煥發」。

舞蹈劇場藝術總監林麗珍，曾被法國ARTE電視台評選為當代八大編舞家，她談及創作的藝術養分，一派輕鬆地笑著說：「我的生活跟大家都一樣，所有的創作都在生活裡，專注做著每一件生活小事，就能處處被美感觸動；經過時間淬鍊，精華自然會跑出來，有自己的靈魂在作品裡面」。

她並表示，人類在疫情期間重新檢視和自然環境的關係，讓她肯定《花神祭》的演出是冥冥之中注定，生命自然皆有其規矩，無須恐懼。

(中時 )