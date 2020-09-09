受到疫情衝擊，民眾荷包緊縮，台東多個社福團體愛心捐款銳減，趁著中秋佳節即將到來，包括伊甸、牧心、華山、創世等社福團體均推出禮盒、文旦等義賣，在國內疫情趨緩之際，訂單有回溫趨勢。

中秋節快到了，伊甸基金會與台東桂田喜來登酒店合作推出聯名款禮盒，8日在伊甸台東庇護工場-嗎哪食堂開賣，並在「購夠台東」通路平台上架，伊甸庇護處長陳智宏表示，上半年受疫情影響，各庇護工廠都有減少營收情形，也期待這次台東買氣能再升溫。

台東桂田喜來登酒店總經理林育葳指出，該飯店除了協助製作餅乾技術以外，所有客房的也都是擺放庇護工廠小朋友製作的迎賓餅乾，在疫情趨緩後，住房量爆增，小朋友更是忙著趕工，她強調這是永續的合作。

另外，牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，到5月訂單還掛零，所幸台東縣政府等單位認購，目前訂單已有4成，今年希望有150萬元的銷售量。

而創世基金會台東院則是由花蓮鶴岡果農高全興捐贈2500公斤老欉文旦義賣，1箱6公斤裝800元含運費，也希望社會各界支持，幫助中秋節無法回家團圓的植物人。

至於華山基金會中秋愛心義賣則推出限定款冰心泡芙及爆米花，義賣扣除成本做為台東區獨居老人到宅服務經費，中秋佳節送禮又可加值做愛心。

(中時 )