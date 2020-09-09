屏東縣鹽埔漁港3個月內發生2次大火，7艘漁船被焚毀，港區的消防能力也備受關注。（潘建志攝）

屏東縣鹽埔漁港3個月內發生2次大火，7艘漁船被焚毀，地方人士除了關心如何補強漁港消防能力外，屏東縣政府正在推的「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，消防能力也備受關注，縣府表示，未來會加強建築等防火及監控能力。

起火原因地方眾說紛紜，有人說是維修、電線走火，或煮東西造成的，屏東縣消防局表示，目前起火原因仍在調查中。地方人士則指出，新冠肺炎疫情後，不少長年在國外的遠洋漁船都回港，船隻數量增加造成管理上的問題，可能是致災原因。

東港鹽埔漁港屬第一類漁港，由漁業署主管，屏東縣政府代管。漁業署表示，漁船大型火災一般是維修所造成，6月中發生第一次火警後，便要求往後漁船維修都需經過縣府審核同意，維修也要有消防專業人員及消防設備在場。海洋及漁業事務管理所長陳歐泉表示，第一次大火後，就未再核准鹽埔漁港漁船維修。

目前縣府正推動「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，擴大鹽埔漁港客貨運功能，2次火災後，地方也很關心未來建築等的消防能力。縣府交通旅遊處長黃國維說，目前經費已核定，都市計畫已通過，設計也都完成，只待撥用土地。

他強調，計畫中的建築均有完備的消防系統，也會裝設攝影監控系統，以雲端連結方式即時監控；加上招商營運廠商進駐後，亦會加強相關消防設備。

(中時 )