「批踢踢實業坊」有網友指控，屏東縣政府消防局義消於去年一場車禍救護中，利用胸前密錄器錄下女傷者胸部，並存放值班台電腦供，供隊員瀏覽討論。屏縣消防局獲悉消息已介入瞭解，督察科也將對外說明。

網友指出，如果妳是在去年10月底至11月初，曾在屏東環球百貨與屏東女中的路口發生車禍的女性，提醒妳，消防員錄下妳胸部的影片，並且在整個分隊傳播，所有隊員、通通有份，如果妳是，想提告，我願意當證人。

屏縣消防局長許美雪為此解釋，每次救護出勤過程中，若遇到拒載民眾，都要求消防員開啟密錄器、全程錄影，返隊後必須歸檔，是為往後若有狀況，可以自保。

此次貼文一出，已啟動政風與督察系統查證，初步瞭解並無此事，許美雪坦言，事後檢視影片，這位女性傷者上衣較為寬鬆，但也不至於拍到隱私部位，由於密錄器放置胸口，影帶並沒有刻意拍攝胸部的舉動。

會遭爆料，有隊員私下透露，因為前消防隊員屢次認為自己遭排擠，今年4月轉換跑道，懷疑是心生不滿，才有所舉動。但屏縣消防隊督察科表示，已著手調查，一旦程序告一段落，會盡快對外說明。

(中時 )