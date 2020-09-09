移動軍火庫！ 毒犯擁9把長短槍 警破地下兵工廠

警方於當場查獲步槍及散彈槍子彈破百顆、手槍改衝鋒槍套件2組等證物，並查獲第一級毒品海洛因1包、第二級毒品大麻1包。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方查緝時佈署大批警力，於龍嫌及張嫌準備出門，趁其不備一擁而上逮捕犯嫌，張、龍2嫌反應不及，只能束手就擒。（警方提供／陳世宗台中傳真）

全案詢後以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將張、龍2嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。（警方提供／陳世宗台中傳真）

龍男、張男2人擁槍自重，橫行中彰投涉及毒品交易等，為躲避查緝未將槍械放置固定地點，擺在租賃車或自有車輛內的流動軍火庫，，等要犯案前才取車。警方蒐證2個多月，6月初派出特警埋伏趁張、龍2人，尚未取槍前圍捕抓人，幸未爆發槍戰順利查獲9把長、短槍；其中5把是制式手槍，全案依槍砲等罪送辦。張收押、龍交保後又犯案，再被查獲已遭羈押。

警方指出，中市警局第四警分局偵辦毒品案時，接獲線索有毒品前科張男（48歲）、龍男（36歲）涉毒品交易，兩人擁有大量軍火；即報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，經長達2個多月蒐證，發現張、龍2人藏身在彰化縣員林市一處民宅內。

警方調查發現，張、龍2人以暴力討債、毒品交易維生，平時躲在員林市民宅內吸食毒品，每次要暴力討債前，都會將該民宅做為「行動前勤前教育」場所；由龍嫌負責各項「武器裝備」保養補給，提供集團成員使用。檢警蒐證過程發現張、龍2人擁有大批軍火不敢掉以輕心。

檢警經長時間偵查及兵棋推演，6月9日趁張嫌等人要取車前，派出特警荷槍實彈前往圍捕，立馬在民宅內逮捕張、龍2人；現場查獲9把長、短槍、海洛因包、大麻、子彈百顆等贓證物，出勤特警看到大批軍火在前時，直呼：「還好趁他們手中沒槍時抓人」。

警方表示，查獲的9把長、短槍中，制式手槍有2把，包括1把克羅埃西亞製春田HS2000型手槍，及1把美製CNC INCPF-9型手槍；制式長槍有3把，步槍及散彈槍子彈破百顆、手槍改衝鋒槍套件2組。現場搜出手銬、電擊槍、辣椒槍等，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，將張、龍2人移送彰化地檢署偵辦。

警方強調，張遭聲押獲准、龍以5萬交保；龍交保後又與游姓男子在7月間共謀毒品「黑吃黑」交易案，於8月20日遭刑事局中打查獲後，聲押獲准。

(中時 )