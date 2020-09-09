已在保育類除名台灣獼猴幾乎什麼都吃，目前正值文旦產期，台東縣東河鄉泰源村農民表示，猴子經常成群結隊進入柚子園，還沒成熟的柚子牠們就摘來玩，或是在果園裡搗蛋，等到柚子水分自然蒸發以後，就會採來吃，讓農民大傷腦筋。

東河鄉泰源幽谷裡，中秋節應景水果文旦已經結實纍纍，農民已經忙著採收，但是常有成群結隊的台灣獼猴，趁農民不注意時闖進果園大玩「不給糖就搗蛋」，把文旦果園當成牠們的遊戲，讓農民恨得牙癢癢。

北源村長李重民說，猴子進入文旦果園「免費採果」，啃食尚未成熟的柚子時，因為辛辣的外皮，刺激到猴爺的眼睛，猴子猴孫們就會很生氣地亂採、亂丟，被牠們蹂躪過的果園一片狼藉。

他說，現在猴子很聰明，會挑選已「消水」（水分蒸發），比較甜的柚子吃，不過通常這時候農民都已採收完成，所以猴子對文旦果園的危害，比山豬或松鼠相對較小。

台東縣政府農業處長許家豪表示，據林務局前幾年的統計，台東台灣獼猴約3萬多隻，雖然已在保育類野生動物中除名，但是基於動物保護法，目前均採電圍網防治猴害，經費由農委會、縣府及農民各負擔1／3，除了防止猴子的危害以外，其它像山豬等動物也可預防入侵，目前東河山區防治的效果都還不錯。

(中時 )