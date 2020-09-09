樂天桃猿隊洋將登錄確定，今（9）日向中職聯盟註銷尼寇力，改登錄新洋投曼恩，並且明天就登板先發，迎戰中信兄弟。猿隊總教練曾豪駒認為曼恩的球速快，球很有尾勁，變化球的控球也不錯，在二軍的比賽很有壓制力，但真正的實力要在一軍才看得出來。

曼恩今天開始跟隨隊了解狀況，晚上也會現場觀察中信兄弟打者的揮擊習性。去年他效力日職羅德隊，更早曾於2011、12年打過橫濱隊，2018年則登上遊騎兵隊大聯盟。他說曾在日職的經驗對於適應亞洲國家的職棒很有幫助。談到台灣、日本最大的不同，他覺得最明顯的就是食物，吃的東西真的有差。

曼恩在猿隊二軍調整了一段時間，他覺得嘉義太熱了，北上桃園後覺得舒適很多。這段期間一直在為上場比賽做功課，很認真研究球團給他的資料，並和教練、隊友溝通，做好登板前的準備。

談到來台灣職棒打球的原因，曼恩說是因認識羅德隊台灣球員陳冠宇的經紀人，對方問他若有機會能否來台？他覺得條件還不錯，經過介紹後便加盟樂天桃猿，會盡最大的努力，幫助球隊贏得比賽。

(中時 )