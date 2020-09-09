好市多「國民神飲」睽違已久再度推出限時折扣，又再度造成民眾手刀補貨。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

據了解，這款純濃燕麥一直是好市多的明星商品，每當有折扣，前來賣場採購的民眾隨處而見，且都以好幾箱為單位。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多商品眾多，量大又實惠的價格被吸引民眾前往採購。而近日好市多「國民神飲」睽違已久再度推出限時折扣，又再度造成民眾手刀補貨。網友大推這款「純濃燕麥」表示，好喝又健康，而優惠價格算下來一瓶只要17元，忍不住多抱幾箱回去。

一位民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，看到賣場上的「純濃燕麥」在特價，一箱12入原價269元，折扣完只要209元，問網友們「值得搬嗎？」而眾人一致狂推「絕對要搬！」

據了解，這款純濃燕麥一直是好市多的明星商品，每當有折扣，前來賣場採購的民眾隨處而見，且都以好幾箱為單位。網友分析，小7特價都要20元／瓶；好市多折扣下來，一罐才17元，而且容量340ml比便利商店還多。紛紛表示「全通路最便宜了」、「怒搬」、「你不搬，別人先搬完了」、「 看到很多人拼命搬」、「不要搬，留些給我」、「濃郁香醇，值得！多搬」。

不少網友指出，這2天賣場上大家幾乎都人手一箱，有些人更一次塞滿整台推車。常買的民眾表示「早上一瓶很ok，下午點心時間也可以一瓶」、「冰冰喝很好喝」、「加黑咖啡不錯喝 」、「一天一罐，划算啊」、「如果平時有在喝，一箱便宜60，很值得搬（已經搬8箱回家）」。

不過有人認為包裝不夠環保，也完全不建議民眾購買此商品是為了減肥，更要注意它的有效期限。網友表示「儘管它強調不添加砂糖，但背後營養標示的確糖量不少」、「上次有折扣時搬了12箱，結果內容物有2/3是水，從此就沒再買過了」、「長輩超愛⋯上次去搬了17箱回來⋯但是要特別注意期限」、「台中買的有效期是2021/2月，囤貨的要注意喔！」

(中時新聞網)