上洋產業捐贈38台空氣清淨機給汕尾國小，希望能改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習效果。（洪浩軒攝）

教育環境資源與設備欠缺是偏鄉校園長期以來的嚴重問題，高雄林園區汕尾國小鄰近工業區，師生們長期受到空汙影響，上洋產業相當關心偏鄉教育發展，9日捐贈38台空氣清淨機希望能改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習效果。

汕尾國小位處於高雄最南端學校，緊鄰台灣第2大石化工業重鎮的林園工業區，內有全台最老舊的四輕油裂解廠，恐會散播揮發性有機化合物，此物質也是造成PM2.5及空氣污染的前驅物，再加上季風與環境變遷加劇南台灣空汙惡化，學生們在煙囪林立的環境下成長，導致學習能力下降，使得資源相對匱乏的汕尾國小極需業界幫助。

上洋產業得知後，對於健康長期遭受空汙威脅的汕尾國小師生十分擔憂，因此決定捐贈空氣清淨機，希望能用實際行動改善空污對學童健康帶來的傷害，上洋執行長吳國華表示，學生是國家未來的棟樑，希望可以為他們盡一份心力，並把關全校學生的健康，提供最舒適的學習環境給這些未來主人翁。

汕尾國小校長曾博建表示，感謝上洋關心汕尾國小全校師生健康，捐贈全校38台空氣清淨機，讓新學期一開始，教室內就充滿清新好空氣，他們也希望透過這次捐贈活動，讓小朋友懂得心懷感恩，未來能學習上洋回饋社會的精神，為幫助社會及改善環境盡一份心力。

(中時 )