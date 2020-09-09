職業男網現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）因為擊球誤傷女線審，意外提前結束今年美網之旅，賽後拒絕受訪，僅透過社群媒體發表道歉文，女網前世界球后娜拉提諾娃（Martina Navratilova）批評喬帥的做法跟用電子郵件和女孩分手的人沒兩樣。

「就我的看法，喬柯維奇就像是透過電子郵件跟女孩分手一樣，事情就這樣雲淡風輕地過去了。」娜拉提諾娃這麼說，「好吧，他在點時間內犯了錯，但他其實有時間好好思考如何面對、處理，但他卻一走了之，他沒有站出來面對媒體說明的勇氣，感覺有道歉跟沒道歉一樣。是的，他有公開發文致歉，但應該要好好跟大家說明。」

根據美國對喬柯維奇的處罰，他將因為誤擊線審事件損失26萬7500美元（約796萬台幣），其中25萬美元是比賽獎金，7500美元是未出席記者會的罰金，1萬元是另一筆額外罰款，也拿不到世界排名積分，個人本季26連勝也喊停，形象也再度受挫。

(中時 )