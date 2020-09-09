茶菓子伴手禮評審，選出7家具有代表性的茶食。（廖志晃攝）

品茗與茶食，相得益彰，農糧署與南投縣政府輔導台灣茶文化推廣協會，舉辦「茶菓子伴手禮」遴選，嚴選出7組與台灣好茶最速配的茶食，將於10月舉行的南投世界茶業博覽會中，設展售攤位推廣。

茶菓子伴手禮發表會，9日在竹山鎮遊山茶訪登場，並由獲獎業者分享製作過程及創意理念，農糧署組長陳立儀、縣府農業處長陳瑞慶、縣議員蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦都到場，體驗茶食新樂趣。

今年遴選伴手禮，以「台灣特色茶」搭配「創意茶食」為主題，嚴格要求必須使用國產茶葉，食材原料需15％以上使用台灣農產品，落實地產地消政策，此次19組單位報名參賽，經初審選出10組後，再由專家嚴選出7組優勝者。

陳瑞慶表示，感謝農糧署大力支持，透過異業結合，鼓勵茶產業、烘焙食品業者，發揮創意巧思，以新鮮、優質的鳳梨、龍眼、巧克力等在地特色農產品製作茶食，並搭配台灣好茶開發精緻伴手禮，提升農產品附加價值，也成為民眾中秋佳節送禮新選擇，希望優質的茶食伴手禮，能受到國內外人士青睞。

蔡孟娥表示，藉由伴手禮評選推廣茶食，也希望民眾將鹿谷憨慢茶、竹山的春竹食品等伴手禮，列為中秋送禮的參考，行銷南投茶點。

獲選的創意伴手禮，分別是鹿谷鄉來旺茶業與憨慢茶的「獨享茶趣」、南投市甜心巫婆工房與心栽茶（日月潭紅茶自然農法）的「好事花生禮盒」、台北市貓茶町公司與晨曦茶坊的「台灣茶薄片巧克力」、嘉義市許家班糕餅公司與滿冠茶藝坊的「台灣奉茶」、台中市黃鴿廚房工作室與俊彥製茶所的「謙謙有禮」、竹山鎮春竹食品與龍谷茶業的「午後獨享」、名間鄉泉發茶廠與富香食品行的「莫忘初衷」。

(中時 )