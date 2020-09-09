新冠肺炎疫災襲擊全球，嚴峻的防疫挑戰成為重要議題，宏碁（2353）9日宣布將參與由科技部規畫、國防醫學院建置之防疫科學研究中心（Research Center for Epidemic Prevention Science）研究計畫，雙方並將合作透過智慧醫療的研發導入，推助未來流行傳染病的預防更有效率，降低防疫醫療體制的負擔。

宏碁9日並與國防醫學院簽訂合作備忘錄，包括宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、宏碁董事長暨執行長陳俊聖及宏碁技術長張瑞川皆到場共襄盛舉，國防醫學院則由軍醫局局長陳建同、國防醫學院校長查岱龍及三軍總醫院院長王智弘代表出席，展現國防醫學單位及科技產業對於新型傳染病防治及智慧醫療的重視，在各自領域的專長上貢獻己力。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁擁有先進AI技術與資通訊產業經驗，以國防醫學院在醫學基礎及三軍總醫院在臨床醫學研究的深厚實力，加乘宏碁在人工智慧（AI）技術領域的科技，合作建立先進疫苗開發平台。此次雙方合作將針對未來新型傳染病的疫苗研發，宏碁也因此成為台灣第一家運用智慧醫療協助疫苗研發的科技公司。

今年爆發疫情以來，宏碁持續以其在智慧醫療之基礎，多領域與防疫及醫學單位合作，包括與台灣疾病管制署（CDC）合作建立醫院感染管制即時通報系統。

此回參與防疫科學研究中心的研究計畫，將首先瞄準疫苗開發，透過宏碁在AI技術之研發加速抗原開發過程，結合國防醫學院的基礎研究，設立AI先進疫苗技術平台，可在未來新型傳染病再次蔓延全球前加速進行疫苗研發。

除此之外，宏碁也正與國防醫學院研議合辦智慧醫療學程，培養醫學及AI雙元人才。未來，宏碁將與國防醫學院在智慧醫療開發進行策略合作，協助加速智慧醫療的產業化、產品化與國際化進程，將台灣智慧醫療研發能力及產品推廣至全世界，結合醫療及科技能量創造更大的價值。

(工商 )