20多位民眾聚集臨時會現場，舉牌抗議堅決反對搬遷，要求撤回提案。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公所擬辦理公有零售市場拆除及16號道路拓寬工程，日前提案送代表會審查，引發附近住戶不滿。鄉公所將於9日下午代表會臨時會中，提出查封公有市場預算案與道路拓寬墊付案，消息一出，民眾集結至現場抗議，要求撤回提案；最後，代表會表決通過道路拓寬墊付案，另，查封公有市場預算案則保留至下次會議。

義竹鄉長黃阿家表示，公有零售市場為1965年興建，當時由攤商出資，公所提供土地，行政契約也載明土地及建物產權歸公所，攤販只有使用權；2016年公所曾委託結構技師鑑定該建物，發現零售市場需耐震補強，且考量民眾安全及近年市場營運狀況不良，6月底與承租人終止租約，並要求9月底限期搬遷。

今日下午20多位居民聚集臨時會現場，舉牌抗議堅決反對搬遷。市場自救會強調，公所沒有地上物所有權狀，依法是不能逕行拆除，已循司法途徑討公道，在判決未出來前，公所就打算編22萬元預算，強行封路設柵欄，質疑「根本是浪費人民納稅錢！」

代表會副主席許振興、代表劉俊毅也建議公所，既然雙方協商未果，應先該案攔置，待判決出爐後，再重新提案讓代表審議。代表會最後決議，此案將保留至下次會議。

另，公所為解決道路狹小問題，計畫辦理16號道路拓寬工程，將原有道路2側拓寬至12公尺，因需徵收私有土地，部分反對住戶也去現場抗議，不過，最終16號道路拓寬墊付案還是順利通過。

(中時 )