台南市一對夫妻每月都會將工作薪水放入家中保險箱中，上月底先生將保險箱帶回位於西港區的老家，不料卻遭到偷兒下手竊走，警方受理報案後循線追查，發現這名竊賊竟然是「自家人」，沒想到莊姓婦人的妹妹因為缺錢，得知姊夫老家只有長輩顧家，竟然趁機行竊，讓受害者大嘆「家賊難防」。

佳里警方調查，32歲莊女出入姐姐在市區的家中時，就發現她們有把貴重物品跟金錢鎖進保險箱的習慣，後來得知姐姐、姐夫要出遊，所以將保險箱帶回老家保管，她因缺錢花用，覺得機不可失，就騎車前往姐夫老家。

她戴著口罩佯裝要借廁所入內，連親家都沒發現她是熟人，她確認家中僅有親家1人，潛入2樓打開後門門鎖，再躲在附近，見到親家外出後，潛入將保險箱帶走，用機車載回自己住處。

佳里分局後營派出所獲報後，會同分局偵查隊、鑑識人員組成專案小組，調閱周邊路口監錄影像，發現莊女騎乘機車往來市區及西港，回程時機車上還載有可疑白色箱型物。

莊女的姐姐認出竊賊是自己妹妹，相當驚訝，警方請來莊母道德勸說，莊女隔天深夜就載著保險箱到派出所，她坦承犯案，表示得手後也無法打開保險箱，相當後悔，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

佳里分局長斯儀仙表示，，警方偵破竊案，全賴科學辦案和分析案情，並呼籲民眾多留意住家周邊可疑人事物、做好防竊措施，可適度加裝監視器、警報器。

(中時 )