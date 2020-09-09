等了13年的大智路，通了！台中市府10日將舉行大智路通車典禮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

延宕13年的大智路貫通工程完工，造福台中市民，也帶來無限商機。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局打通台中火車站前後站的任督二脈，市民為台中市舊城新生的「城市英雄」按讚。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

建設局9日在建設局臉書，貼出一支《看得見的變，不一樣的台中》影片，向每一名幕前、幕後的城市英雄致敬。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市大智慧學苑拆除延宕多年，在市長盧秀燕上任後，克服一切困難完成超級任務，為打通大智路，建設局全心全力投入，在戶外30多高溫揮汗施工，盯緊每一段路面的品質，施工團隊發揮專業不打折扣，與時間賽跑在期限內完工，打通台中火車站前後站的任督二脈，市民為台中市舊城新生的「城市英雄」按讚。

等了13年的大智路，通了！一條路的打通，來自市府團隊的專業、堅持與互助合作，其中，建設局身負台中市道路施工重任，參與大智路工程的新建工程處土木科人員劉建宏，曾投入惠中路、文華路、福林路等道路打通工程，日以繼夜的把關，曬成黝黑膚色是公僕的勳章，大智路打通為建設局再添一項為民服務的紀錄。

建設局團隊中，新建工程處用地科人員陳曉禎，在大智路工程用地取得過程，以同理心獲住戶與地主認同，經手業務還包括東區自強南街至南京東路一段、東區武德街（新民街至南京路）拓寬工程等各巷道打通工程用地取得挑戰性高，用心協調帶動台中行的方便。

此外，建設局早超前部署，為因應大智路開通後交通順暢，達到火車站前後站人、車分流目標，提供更優質友善交通環境，建設團隊在開工前早已啟動管線及交通動線等協調。

建設局長陳大田表示，有別以往道路開闢後，才由市府交通局接手後續道路交通路網規畫，大智路工程提早於道路施作階段，即密切與交通局展開聯繫作業，同步主動邀集各局處，以最快速度完備。

開工市長！盧秀燕成功取得「大智慧學苑」大樓全數24名所有權人同意，讓地方民眾期盼已久的工程動工，「大智慧學苑」主體建築正式走入歷史，延宕13年的大智路貫通工程完工，造福台中市民，也帶來無限商機。

建設局九日在建設局臉書，貼出一支《看得見的變，不一樣的台中》影片，向每一名幕前、幕後的城市英雄致敬，成就大智路打通的所有施工團隊，在烈日下施工的身影，熾熱艷陽為他們打光，長長大智路猶如工程人員的舞台，市民行經時檢視工程如期如質進行，期盼路通了，人潮帶來錢潮。

很多網友看到這支感人的影片，紛紛留言表示，「台中最重要的任督經脈打通了，真的很不容易」、「市民感謝盧秀燕團隊付諸行動，造福市民」、「從東邊這端看到『台中車站﹃幾個字，真的有讓人感動到」。

大智路打通方案於2007年提出，期間歷經不同市長未果，盧團隊把握「誠意換來同意」，未採強制徵收拆遷，創下公共建設史上與民溝通的成功典範，成為「全台最大住商拆遷案」的最佳標竿。

(中時 )