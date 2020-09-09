台灣現行交通法規明文規定，禁止在機車行駛間以手持方式滑手機。一位網友在臉書社團中發出一段影片，在等紅燈的機車海中一位穿黑衣的男騎士低頭猛划手機，專心到連後方有警察靠近都沒發現，影片一發出簡直笑翻全網，更有網友幽默回應「騎士滑機，警察在後。」

一位網友在臉書社團中PO文分享一段行車紀錄器，影片中可見多台機車在烈日下等紅燈，而其中一位身穿黑衣的機車騎士忍不住滑機衝動，低頭大滑特滑手機，完全達到渾然忘我的境界。

而此時一位警察慢慢從男子身後靠近，甚至警察也好奇男子究竟看什麼內容看得如此忘我，也跟著男子一起看著手機約莫5秒鐘，直到綠燈亮起，警察才伸出手擋下男騎士，並引導其至路邊停靠。

影片一發出簡直笑翻全網，PO文的男網友則表示，目睹一切實在「憋笑到快斷氣」，不少網友紛紛幽默回應「滑著滑著，連警察大人都給他滑出來了」、「騎士滑機，警察在後」、「這好像上課時間，學生在滑抽屜手機偷寫情書，老師在後面看著學生幹什麼，場景一模模一樣樣。」

而據《道路交通管理處罰條例》規定，機車騎士行駛於道路時，以手持方式使用行動電話或其他有礙駕駛安全之行為，恐觸法而吃上1000元的罰單。

(中時新聞網)