一場疫情把所有人悶壞了，音樂家也不例外，即將在10月來台演出的俄國鋼琴金童特里福諾夫，向來是省話一哥，在臉書上除了例行演出動態之外，少有私人行程訊息。日前他突然現身和粉絲打招呼，表示「八個月來，總算第一次剪頭髮了」，預告將以一頭俐落的短髮和觀眾見面，並挑戰演出巴哈經典作《賦格的藝術》。

特里福諾夫一向專長演奏拉赫曼尼諾夫作品，過去來台演奏拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲，令樂迷難忘，他表示，「拉赫曼尼諾夫是一個從未停止尋找新想法的作曲家，他的鋼琴協奏曲，可說是一趟不斷探險的旅程。」

然而，這次來台行程，特里福諾夫暫無規劃拉赫曼尼諾夫曲目，而是將挑戰演奏巴哈經典作品《賦格的藝術》、由布拉姆斯改編的巴哈《夏康舞曲》，以及多首現代樂派曲目，如：普羅高菲夫、巴爾托克、柯普蘭、梅湘等人作品。

環球唱片古典部總監傅慶良觀察，特里福諾夫可說是一名沉默寡言的鋼琴家，「他和同輩的趙成珍有點類似，都有點靦腆。對世界的變化，一直保持一顆開放的心，同時也是曲目拓展很多元的新生代鋼琴家，曲目包括拉赫曼尼諾夫、李斯特、蕭邦等作，同時也和小提琴家安娜－蘇菲．慕特合作室內樂錄音，錄製頻率高，備受肯定。」

特里福諾夫現年29歲，曾拿下柴可夫斯基大賽金牌、魯賓斯坦大賽首獎，年紀輕輕已走紅國際樂壇，曾被全球具指標性雜誌《音樂美國》評選為年度藝術家，並獲葛萊美最佳器樂演奏獎，去年在北京紫禁城前，與指揮家余隆、上海交響樂團演出音樂會，也受到廣大的歡迎。

演出將於10月16日在高雄衛武營音樂廳、10月18日在台北國家音樂廳、10月19日台中國家歌劇院登場。

(中時 )