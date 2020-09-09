在9月9日發布的《上海美國商會2020年中國商業報告》顯示，78.6％的企業稱自己在大陸的投資戰略不會改變，該數據較去年同期下降了5.1個百分點。

東南亞作為在陸美企的首個轉移目的地，也從去年的13.1％下降到了9.8％。而美國在轉移目的地上排名第四，僅4.3％的受訪企業計畫把部分投資轉移回美國。

在地緣政治局勢、關稅加徵及疫情所暴露的現有供應鏈脆弱性等因素的疊加下，關於美國企業是否會轉移在華生產活動及供應鏈的話題備受關注。

(旺報 )