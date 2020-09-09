上海美商會：7成不會把生產鏈遷出大陸 18:322020/09/09 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 78.6％的上海美商會成員稱自己在大陸的投資戰略不會改變。（記者葉文義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在9月9日發布的《上海美國商會2020年中國商業報告》顯示，78.6％的企業稱自己在大陸的投資戰略不會改變，該數據較去年同期下降了5.1個百分點。 東南亞作為在陸美企的首個轉移目的地，也從去年的13.1％下降到了9.8％。而美國在轉移目的地上排名第四，僅4.3％的受訪企業計畫把部分投資轉移回美國。 在地緣政治局勢、關稅加徵及疫情所暴露的現有供應鏈脆弱性等因素的疊加下，關於美國企業是否會轉移在華生產活動及供應鏈的話題備受關注。 (旺報 ) #美國 #企業 #供應鏈 #上海 #投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李超人落跑 再賣500億人幣資產 04:102020/09/09 焦點新聞 台掀ESG投資風 永資產管理規模成長7倍 12:532020/09/09 財經 百勝中國在港二次上市 募逾170億港元 12:382020/09/09 財經 美擬祭新疆棉花製品禁令 04:102020/09/09 全球財經 權證星光大道－群益金鼎證券 譜瑞 喜迎蘋果備貨潮 04:102020/09/09 證券．權證 環時總編：陸將制裁訪台美高官及相關企業 09:222020/09/09 國際 駐京外記協會譴責 澳記者驚恐回憶：7名國安半夜闖入強光照臉 17:182020/09/09 兩岸 催生陸產化 中芯國際等傳減用美半導體設備 17:342020/09/09 財經 上海美國商會：近27％在陸美商估貿易緊張無限期 15:442020/09/09 財經 美方擬本周下令 禁止新疆棉花及番茄製品進口 12:562020/09/09 財經 兩岸熱門新聞 23歲千金酒駕瑪莎拉蒂撞死BMW男 被害家屬「不要錢求判死」 - 兩岸 釣魚時誤觸高壓電 擁600萬粉絲網紅「五道口宏楠」瞬間身亡 - 兩岸 聯手夾擊印度 解放軍戰略支援部隊將進駐巴基斯坦 - 兩岸 無恥公公當孫女面性侵媳婦 還喊冤：不舉很久被她吸出來 - 兩岸 「愛妳才要強X妳」渣男慘毀人生 真相竟大逆轉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。