以色列和阿拉伯聯合大公國上月在美國總統川普斡旋下，達成歷史性和平協議。對此，挪威國會議員泰布林蓋德（Christian Tybring-Gjedde）認為川普促成「歷史性的突破協議」，他將提名川普角逐2021年的諾貝爾和平獎。

美國白宮官員周二（8日）透露，以阿兩國代表將於下周二（15日）在白宮，出席由川普主持的關係正常化協議簽署儀式。以色列總理納坦雅胡和阿拉伯聯合大公國外長內哈延，將分別率領兩國代表團，出席協議簽署儀式。儀式舉行地點會視乎天氣情況而定，可能是白宮南草坪、玫瑰園或室內。納坦雅胡周二晚在Twitter發文，指很高興獲川普邀請出席。

泰布林蓋德是挪威國會中右派議員，這是泰布林蓋德第二次提名川普角逐諾貝爾和平獎。上次，川普與北韓領導人金正恩在新加坡會談之後，泰布林蓋德就提名過川普，但獎項最後落在伊拉克雅茲迪族淪為伊斯蘭國「性奴」的人權鬥士娜迪雅（Nadia Murad) ，與協助戰禍中受性侵婦女的剛果醫師穆輝格（Denis Mukwege）。

(中時新聞網)