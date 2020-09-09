霧峰分局啟動『淨樓專案』以「辦公大樓」、「豪宅」出租套房等處所為重點，加強查緝轄內詐欺、賭博機房及可能製毒、販毒場所，開啟「友善通報網」綿密情資網絡，果然在霧峰某大樓查獲毒品案，淨化社區大樓及周邊治安環境。

日前霧峰區某社區大樓主委發現其社區內某住戶出入複雜，也有住民反映，時常聞到塑膠燒焦味道，主委於是利用「友善通報網」將情資提供給霧峰分局，經警方查訪後，果然發現確實有秘密販毒的情況，經向台中地方法院聲請搜索票，當場查獲有2人持有第二級毒品咖啡包11包及第三級毒品愷他命12包等違禁品，依法移送偵辦後，還該社區大樓一個安全的環境。

霧峰分局分局長陳家銘，日前親自拜訪大樓社區主委，答謝主委，並告知『淨樓專案』實質內容，提供民眾可根據短期承租、監視器眾多、窗簾緊閉及出入份子複雜等異常特徵，提供犯罪線索，協助警方破案，共同淨化社區大樓及周邊治安環境。

霧峰分局也鼓勵民眾加入「台中市政府警察局官方LINE ID：@tcpb」可即時得知警方最新之治安訊息、為民服務等工作事項，希望在警民合作下，讓大里、 霧峰地區的治安更加平穩。

(中時 )