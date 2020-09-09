原PO貼出外送員補送的紅茶以及貼心的背影。(圖取自臉書社團爆廢公社)

現在外送餐點機制正夯，只需動動手指頭美味餐點便會送上門。有一名女網友分享，自己今(9)日中午訂外送，但餐點送來時，外送員不小心將紅茶灑出來，沒想到過了40分鐘後，暖心的外送員竟補送了一杯紅茶給她，讓她大讚外送員的貼心。但貼文發出後網友卻歪樓笑稱，「性別對了，人正真好。」

原PO在臉書社團《爆廢公社》上以「世界上好人還是很多的」為題分享，自己訂了外送，但外送員不小心將餐點中的紅茶灑了一點出來，但她認為無所謂，至少沒波及到餐點，且紅茶還有半杯以上。沒想到過了40分鐘後，她聽見門外有人呼喊，發現竟是剛剛的外送員，手上拿著一杯紅茶並表示自己，「良心過意不去」堅持要她收下紅茶。

雖原PO一直拒絕，但在外送員的堅持下，她便收下了這份心意。更說「我怎麼樣都拒絕不掉，只好多加小費囉！」貼文發出後網友也紛紛回應，「只能說人美真好！」、「他只是想回去多看妳一眼」、「這杯紅茶一定超好喝」、「版主的地址如果出來，應該每天都會有人喊X小姐」、「相信我，他只是因為妳很漂亮。」

對於網友的熱烈反應，原PO則笑回，不管性別問題或長相，大概是自己「上輩子燒了什麼鱷魚蚊香積陰德，會扶老奶奶過馬路，做善事之類的」並說自己遇到的外送員都是好人，更呼籲人都是互相的，「要記得善待外送員。」

(中時新聞網)