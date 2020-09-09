國民黨前主席朱立倫今參訪故宮時笑說，館藏的肉形石是健康、不含瘦肉精的，要求民進黨講清楚，犧牲國人健康到底換到什麼，喊話行政院長蘇貞昌也要大方講出來「所有故宮館藏是屬於中華民國的」。蘇貞昌下午回嗆，肉形石沒有瘦肉精，但那塊肉也不能吃，盼朱立倫不要談什麼都負面的、用酸的。朱辦傍晚回嗆蘇貞昌「不要什麼都用騙的」。

朱立倫辦公室發言人凌濤表示，請蘇院長「不要什麼都用騙的」，應清楚交代「犧牲國人健康到底換到什麼？」

凌濤說，故宮「肉形石」能不能吃、有無瘦肉精，不用蘇院長特別提醒，大家都知道是幽默的表達方式；而對於不能吃下肚的肉形石，或許院長聽起來「覺得酸、覺得負面」，但民眾對於開放能吃下肚、含有萊克多巴胺的豬肉，「才覺得心酸、覺得負面」。

凌濤表示，朱立倫一再強調，犧牲民眾健康與豬農權益，政府有必要明白的告訴台灣人民，台灣民眾換到的是什麼？「沒有矇騙的空間。」

(中時 )