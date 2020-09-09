雙美（4728）8月合併營收5,696萬元，表現持平；團隊表示，正積極展透過在線直播行銷策略、一對一問診、線下安排多場醫師注射培訓班、技術交流研討會等，來提高雙美Sunmax品牌力，全力搶占醫美消費龐大的市場商機。

雙美表示，7、8月為傳統醫美產業的拉貨淡季，但整體營收表現仍呈穩健態勢，目前平均單月營收巳自去年不到新台幣5千萬的營業額進一步拉高至今年6千萬元左右；累計前8月合併營收4.83億元，年增33.73％。

主攻膠原蛋白植入劑的雙美，近2年來已與超過上千家以及上千位醫生進行醫學信息溝通及培訓，目前在兩岸市場已累積上千位整形美容外科、皮膚科醫生，已有15％的醫生獲得雙美注射認證通過核可。

雙美指出，膠原蛋白是人體內含量最豐富的蛋白質，約占人體內蛋白質的25至30％，而在皮膚中除去水分後的重量，膠原蛋白即占了70％，該公司開發的I號膠原蛋白植入劑(膚柔美)今年以來，已銷售達3.3萬支、年增39.5％。

根據中商產業研究院統計，中國醫療美容服務與全球其他發達國家相比的滲透率仍然很低，隨著醫療美容服務業的快速發展，嚴格的監管制度、定制化安全的醫美技術、微整形等將成為醫美診所的主流趨勢，創造優質品牌聲譽的醫美廠商良好的業務拓展空間。展望2020年第三季，雙美仍致力擴大公司於兩岸醫美市場占有率表現，透過在線直播行銷策略、一對一問診、線下安排多場醫師注射培訓班、技術交流研討會等，全力拓展醫美市場。

(工商 )