菱重維特斯（MHI Vestas）9日宣布與先進複材科技股份有限公司及Fassmer合資成立的先進華斯複材科技股份有限公司(Fassmer Atech Composites Taiwan Ltd. ,FACT)簽訂採購協議，在台灣製造鼻錐罩和機艙罩。

MHI Vestas指出，鼻錐罩和機艙罩皆由複合玻璃纖維材料製成，用來保護風機系統免受海上環境的影響，對環境嚴苛的台灣沿海地區至關重要。這些零組件將在先進華斯複材科技位於台灣高雄的工廠生產，用於MHI Vestas彰芳二期、西島和中能風場的V174風機，也為MHI Vestas在台灣持續推進最具雄心的本土化計劃增添信譽。

MHI Vestas台灣業務總監Maida Zahirovic表示，風能產品享譽國際的供應商Fassmer，以及擁有一流設備及純熟技術的本土製造商先進複材科技，雙方合資成立先進華斯複材科技股份有限公司，將使鼻錐罩和機艙罩的技術知識扎根台灣。而這份採購協議更進一步展現我們在台穩健地實踐本土化承諾。

Fassmer總經理兼先進華斯複材科技董事長Holger Fassmer說，很高興與MHI Vestas合作，為台灣首批風場提供本土製造的鼻錐罩和機艙罩。與先進複材科技成立合資公司，以及這份採購協議，都為台灣的風電供應鏈創造可觀的價值。我們將為MHI Vestas的V174風機生產鼻錐罩和機艙罩，而台灣製造的零組件透過穩定的產量，將有望提升其在全球的競爭力。

(工商 )