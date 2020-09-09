監察院今天通過石木欽案調查報告，揭露富商翁茂鍾與審檢調警人員不當接觸，監委王美玉透露，她與監委高涌誠已接到法律函，盼行政院、司法院展現高度解決此案，記者會上，多名司獄委員會委員也現身力挺。詢及上屆彈劾案三度流會，是否是因為前監委方萬富護航，司獄委員會召集人蔡崇義表示，方萬富有簽署迴避審查條款。

上屆監委曾對石木欽案提出彈劾，但當時以7比4否決未通過，之後歷經三次流會，新任監委上任後，上個月中再度召開彈劾審查會，投票結果以11比0通過彈劾。監委王美玉、高涌誠今天公布調查報告，並在司獄委員會順利通過，其中前監委方萬富過去任台南地檢署檢察長期間，也曾和富商翁茂鍾會面。

針對外界質疑方萬富施壓導致彈劾案流會，高涌誠說，流會是客觀事實，但不會主觀地認定就是特定委員來施壓造成的結果，方萬富沒有參加第一次審查會，但曾約詢方萬富說明，方也有簽訂迴避審查條款。

調查報告指出，富商翁茂鍾經營的怡華公司，1997年因投資慘賠，積欠法國巴黎銀行（原名百利銀行）946萬美元，當時怡華公司有1張1000萬美元（約台幣3億元）的本票做抵押，翁向北院提起「本票債權不存在」之訴，而怡華公司財務副總經理吳仙富自首偽造，全案最終判翁勝訴，翁得以免還所有債務。

調查報告提到，在此訴訟期間，有司法人員私下向翁茂鍾買入怡安公司未上櫃股票，根據翁的手寫股票出售名單上，紀載包括公懲會前委員長石木欽、前海巡署長王崇儀、前監委方萬富、時任台北調查處機動組主任劉柏良與秦台生、時任台南地檢署檢察官曲鴻煜等人購買怡安股票。

王美玉指出，吳仙富於1998年3月2日自首，當天翁茂鍾向時任台南地檢署檢察長的方萬富報告怡安增資，當月底翁茂鍾宴請台南地檢署檢察官曲鴻煜後，與石木欽討論百利案，在法官判決翁勝訴後，翁於9月6日赴方萬富住處見面。之後翁茂鍾涉及怡安、應華、佳和炒股案。

對此，方萬富受訪表示，怡安科技於1998年7月3日送件申請上櫃，10月間分散股權出售股票，據他了解，當時翁茂鍾拿出十分之一的股份出來分散，翁的至親好友可能都有部分買到股權分散的股票，依據財產申報，當時他以太太名義購買怡安科技50張股票，「根本沒有涉及內線交易的問題」。

方萬富透露，翁茂鍾是透過太太的堂哥介紹，「3年內相處機會沒有超過5次」，與翁沒有很深的私交，只知道有這個人，他強調，「我是法律人，就事論事，一切坦蕩蕩」。

(中時 )