台中東區的劉君俠9日過百歲生日，台中市長盧秀燕得知後，特別前往為劉爺爺慶生。（馮惠宜攝）

居住於台中東區的劉君俠9日過百歲生日，願望是「希望市長盧秀燕能陪他過生日」，盧秀燕得知後，9日特別前往為劉爺爺慶生，一同切下18吋大的百歲生日蛋糕，致贈重陽敬老禮金、禮品，獻上「松柏長青、福如東海、壽比南山」賀詞祝壽。劉爺爺開心地牽著她的手，高歌一曲表達歡迎，展現肺活量。盧秀燕特地向爺爺取經長壽秘訣，希望市民都像爺爺一樣健康快樂。

這場百歲人瑞生日派對9日在東區新庄里辦公處舉辦，盧秀燕特別前往祝壽，爺爺看見市長抵達，展現好腿力向前迎接。

盧秀燕表示，劉爺爺出生於民國9年9月9日，今年適逢百歲生日，她特別代表全市府、全市民為他祝壽，一圓長輩夢，並關心劉爺爺身體與嗜好飲食，劉爺爺打趣回說「夾娃娃機」是他的興趣，藉此可訓練手指頭靈活度，現場更秀出自己夾到的行動電源、直升機模型戰利品，並贈送給市長，感謝盧秀燕為他慶生。

劉爺爺也分享他的長壽秘訣，早上必吃營養早點，愛吃水果，常喝豆漿加南瓜汁，然後常常到第三市場走走買菜，維持好體力。

社會局指出，台中今年65歲以上高齡人口數將近39萬人，剛屆齡100歲人瑞有126人、逾百歲人瑞有195人。其中，劉君俠會定期參加社區據點活動，有助於預防失能、失智及延緩老化，未來社會局也會持續擴大社區照顧關懷據點、長青學苑等服務量能，促進健康老化。

(中時 )