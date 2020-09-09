透過數位視訊陪伴兒童，重燃學習的信心，正修科大幼兒保育系三年級同學賴宗緯獲得「傑出大學伴」殊榮，賴宗緯表示，期待將所學專業知識，教給偏鄉兒童，希望讓這群孩子都能找到屬於自己的一片天。

教育部推動數位學伴計畫，鼓勵大學生擔任大學伴，運用數位工具與學童線上交流，透過線上即時一對一陪伴與學習，傳遞愛與關懷，培育大學生社會服務精神，提升學童學習興趣。

賴宗緯指出，參與數位學伴象徵傳承，帶領小學伴一窺世界，陪伴小學伴成長茁壯的學習路上，有酸甜苦辣，讓他的人生更加充實。

他指出，他的小學伴十分有主見，渴望得到他人的認同，感覺小學伴被現實社會傷透了心，即使小學伴表現出哭鬧或抗拒投入課程，依舊願意接納小朋友最真實的情緒，經過一段時間，小學伴也有所轉變，令他感到欣慰。

賴宗緯說，大學伴在教學過程中，會面臨種種挫折，常在期待與失意中來回，唯有不放棄，盡力調節自己負面情緒，保持為人付出的初心，才能陪伴小學伴到底。

領獎對賴宗緯來說，更是意義非凡，他說，感謝數位學伴老師陳瑜容、尤琬珺給他這個機會，才能獲得如此殊榮。

(中時 )