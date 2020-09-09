台南市文化局長葉澤山（左三）與嘉義大學吳建昇教授（右三）等文史學者參與「府城馬兵營、小西門古文書契特展」。（周書聖攝）

台南市文化局長葉澤山於愛國婦人館參與「清代府城馬兵營、小西門古文書契特展」（周書聖攝）

明治32年，馬兵營連雅堂一家因土地買賣糾紛狀告磚仔橋吳家，至於糾紛為何不得而知，但是判決書中指出被告吳雹並未出庭，台南地方法院田中勝三郎依據原告連雅堂之聲請做出判決， 並由吳雹負擔訴訟費用。

台南市政府文化局今日於愛國婦人館舉辦「清代府城馬兵營、小西門古文書契」展覽，台南市文化局從300多件古文書契當中找出最具歷史意義的13件，並委託嘉義大學應用歷史學系解讀整理，內容可見這158年間府城發生的歷史變化。

300多件的古文書契原來存放於台南監獄，後來移轉至國發會檔案管理局保管。台南市政府文化局委託嘉義大學應用歷史學系協助整理解讀，並由池永歆教授及吳建昇教授等共同策畫「清代府城馬兵營、小西門古文書契」展覽，台南市文化局長葉澤山也到場主持。

展出的文契種類特殊繁多，有典當紀錄、繳稅紀錄、頂讓合約等，透過這些契約可以更了解歷史時代背景的改變，如：房價變化，商業行為、等，而根據「紅契」、「白契」的不同，地契價值也天差地遠，「紅契」因蓋有政府官印，需要抽取較高手續費，故地契價值較低廉。

另外，過去曾經流行「找洗契」的買賣習慣，「找洗契」為土地房屋買賣後因原賣方經濟發生困難或當時售價過低，事後賣方再向原買主追加金額。展出的「找洗契」中紀錄當時瓦厝賣出金額，約合現今新台幣6萬元，但是後來找洗金竟翻倍，約合新台幣8萬7000元，形成當時一種特殊的商業行為。

台南市文化局更委託嘉義大學應用歷史學系進行整理解讀，並將成果集結成冊，出版《清代府城馬兵營、小西門古文書契集》一書，希望將府城158年間的開發歷程給更多人知道。

(中時 )