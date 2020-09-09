美國《空軍雜誌》(Air Force Mag)引述美國空軍助理部長威爾‧羅珀（Will Roper）的說法，M109A6聖騎士自走砲(Paladin)，首次成功擊落了1枚模擬巡弋飛彈的高速靶機，也就是說，射速緩慢的大砲，也有一定程度的防空能力，並同時展示新式超高速砲彈的精準性能。

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據該報告，美國空軍的以BQM-167飛蟲式(Skeeter)靶機模仿巡弋飛彈。然後，M109A6自走砲對著來襲的靶機，發射最新開發的「超高速火砲武器系統」(Hyper Velocity Gun Weapon System ,簡稱HPV)，成功擊落這架靶機。

羅珀興奮地說：「那真是太強了，如同電子遊戲，或是說科幻成真。我到現在仍很難想像用大砲擊落巡航飛彈，然而卻是真的。原理在於砲彈智慧系統夠高效，並且速度夠快。」

HVP砲彈，採用脫殼式設計，有最大的膛壓為動能，飛出砲口後以中間的鏢心飛向遠方。(圖/SCO)

BQM-167飛蟲式噴射靶機，最高飛行速度達到0.93馬赫，可以模擬巡弋飛彈。(圖/美國空軍)

HVP是戰略能力開發辦公室(Strategic Capabilities Office-developed)所推動的「下一代通用砲彈計畫」的成果，砲彈具有低空氣阻力的外型、控制翼片，以及精確的尋標段，實現了高速、高機動、高準確的超級性能。

海軍研究主管馬修·克魯德少將(Matthew Klunder)展示了超高速砲彈，這就是中間的鏢心部分，具有導向的尾翼。(圖/美國海軍)

HVP分了多個子項目，除了陸軍的155公釐砲彈，也有開發海軍需要的5英吋砲(127公釐)。

Dugway Railgun Test Footage

就目前得到的資料，HPV是一種脫殼式砲彈，砲彈飛出砲口後，中間是尖銳的鏢心，以最大的程度降低阻力。

報導稱，HVP砲彈純粹使用火砲的初速動能，並沒有使用內藏火箭發動機，這樣的好處是製造更容易，砲彈體積也較小，安全性也較高。

(中時新聞網)