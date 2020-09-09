施易男、羅美玲演出舞台劇《大寶神珠》，施易男劇中從英氣逼人王子，變成盲眼王子，甚至淪落成乞丐，不斷在體會失去，施易男回憶自己人生經驗，面對爸爸、最愛的寵物、媽媽走了，「我好像把這個功課給做好了」，雖他戲裡瞎眼、但認為要用心體會，「就像媽媽雖過世，但她從來沒離開過，只要我閉上眼就出現。」也將媽媽對自己的愛帶在身上，就是一種光明與勇氣，和劇裡太子傳遞給人溫暖的特質相符。

回憶1996年歌壇五光十色的年代，施易男推出2張專輯後去當兵，因身高、外型嘗試演戲，一路就演了20年，4年前睽違20年推出專輯《醒覺》。他回憶當年發片沒企圖心，上節目沒跟前輩搶C位，還被經紀人怒瞪，他疑惑「爭這個做啥？」，自認看很開「該是你的就是你的」。近年愛上做甜點，展現滿滿企圖心，積極地到各地演講、授課分享好滋味，「對我來說是傳遞幸福」，近期還研發中秋禮盒，取名「出雲見月」，他說：「象徵吃了讓你出運，好運連連！」

羅美玲透露，劇中乞丐服設計很多巧思，更能感覺到角色的活潑、俏皮。她透露：「以前工作錄影結束後，看到現場還有很多便當都會帶走，經過台北車站時，就把這些便當發給遊民。」她說：「很多人都會把遊民當成乞丐，但他們不是，只是一時對生活失去信心變成遊民，他們都有不得已的原因。」

羅美玲回想，當年因喜歡唱歌踏入演藝圈，還辭掉小護士工作、努力跑通告全心投入，沒想到首張專輯發行兩年，僅領了七萬多的版稅，心中驚覺這一行怎麼那麼辛苦，尤其少了穩定收入，覺得生活窩囊，甚至因媽媽身體不好，她狂刷卡買媽媽生活必需用品，不知不覺累積20、30萬卡債，一度靠朋友接濟過活，甚至有一陣子回部落，還被族人調侃「我們的大明星回來了」，還問她包了多少紅包給爸爸，後來她選擇不提前預告、選擇偷偷回部落。夢蓮花文藝基金會舞台劇《大寶神珠》於11月起在桃園、台南、台中與高雄等地巡迴演出，購票請洽兩廳院售票系統。

施易男在舞台劇《大寶神珠》落魄成乞丐，體悟到自己人生也不斷在失去。（夢蓮花文藝基金會提供）

施易男在舞台劇《大寶神珠》落魄成乞丐。（夢蓮花文藝基金會提供）

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