長潭里漁港岸上的衛浴設備僅有一間，且為十多年前蓋的白色塑膠衛浴，長期使用下已髒臭破損、不堪使用，因此經市議員、里長及產發處共同推動，將整個廁所進行改善。（吳康瑋攝）

長潭里漁港共有69名外籍漁工，但衛浴設備因不堪長期使用，早已破損至不能使用，漁工們只能蝸居在船上狹小、凌亂的空間裡生活。（吳康瑋攝）

長潭里漁港共有69名外籍漁工，但衛浴設備因不堪長期使用，早已破損至不能使用，漁工們只能蝸居在船上狹小、凌亂的空間裡生活。（吳康瑋攝）

基隆市長潭里漁港為在地七個漁港之一，與望海巷漁港相距不遠，港口停留約20艘漁船，其作業多在沿岸附近當天往返，但岸上的衛浴設備僅有一間，且為十多年前蓋的白色一體成型塑膠衛浴，經長期使用早已變成髒臭破損，不堪使用，因此外籍船員只能在漁船內部狹小的廁所、甲板簡單進行淋浴，並混雜著魚腥味及食物腐敗的異味共同生活，市議員張淵翔於9日指出，為保障當地環境衛生，目前已在港區興建衛浴設備，他希望改善外籍船員的生活環境。

產發處副處長鄭永陽指出，長潭漁港過去架設的簡易衛浴設備，是為解決不能上岸的陸籍漁工之生理排泄需求，但因使用量大及管線老舊，導致長期堵塞，甚至有些糞便會湧出漁港，不僅造成港區異味飄散，更讓居民抱怨連連，他說，長潭漁港為前往景點「潮境公園」的必經之路，不少人會從海科館步行前往，但空氣中飄散的氣味，常會令旅客退避三舍，近日經當地里長鍾麗美建議，半年來經農漁管理科整建後，具較完善功能的衛浴設備已在長潭里地區管理委員會大樓後方啟用，並改善旅客對該區的印象。

鍾麗美指出，每逢假日長潭里便會湧現大批旅客，舊有的廁所外觀破舊，讓行經的民眾留下不好的印象，因此透過整體衛浴整修，不僅改善漁工的生活環境，也比較美觀，更用鐵架及紅磚頭做隔柵，讓整體環境可以更加乾淨，若有遊客步行經過，也可以使用廁所應急；張淵翔則指出，目前勘查時還沒有熱水設施，希望在冬天來臨前，可以盡速加裝，對此，鄭永陽表示，因會產生維護及用電的費用，因此仍需與漁會進行商討後，才能加裝。

(中時 )