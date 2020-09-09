總統府發言人丁允恭遭爆高雄市新聞局長任內出軌女記者，多次把辦公室當炮房用，不但要求女方穿短裙跟網襪，更逼女方墮胎，避免影響仕途，對此「宅神」朱學恒挖出1年前舊聞嘲諷丁允恭，網友看完也笑翻。

一年前台北市長柯文哲嗆「蔡英文身旁的人都貪汙」新聞，當時丁允恭火辣回嗆「林北沒有」，要求柯文哲跟他道歉。朱學恒今天貼出這則舊聞，大酸丁允恭的林北沒有說、「林北只是在辦公室打炮。林北沒有貪汙，林北只是貪戀青春肉體」、「嗯...丁發言人其實也沒說錯啦」。

網友看到也紛紛留言嘲諷：「局裡充滿了色與慾，真是好爽、好淫、好刺激」、「局長室春色無邊，嚴格也算是貪汙一種類型(房間費省了)」、「人家只是支持小英總統的用愛發電好嗎」、「政府防疫這麼好，這麼一點小小私人瑕疵，可以原諒啦」、「沒關係，綠色是原諒的顏色」、「看來丁允恭要高升秘書長惹」、「不但會時間管理，還擅長理財，房間費都省下來了，確實是人才，難怪蘇貞昌覺得可惜」、「該不會公文上的不是水漬，而是...」、「把辦公室當炮房，算公器私用嗎」、「柯文哲果然專說實話」、「阿北神預言」。

醜聞爆發後，丁允恭火速請辭總統府發言人一職，更緊急關閉臉書避風頭，對比平日高調風格，讓人唏噓。

林北沒有 林北只是在辦公室打炮 林北沒有貪汙，林北只是貪戀青春肉體 嚴格來說發言人也沒有說錯啦。 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年9月8日 星期二

(中時新聞網)